محافظ قنا: للإعلام دور هام فى مواجهة الإرهاب وحرب المعلومات

هنأ اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا شعب مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقوات المسلحة ضباطا ومجندين بالذكرى 42 لانتصارات حرب أكتوبر، لافتا أن صعيد مصر أصبح فى بؤرة الاهتمام، مؤكدا أن دور الإعلام لم يعد قاصرا على نقل الحقائق بل امتد لمواجهة الإرهاب وحرب المعلومات وزعزعة الأمن ونشر الفوضى.

جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامى الأول لكليات ومعاهد وأقسام الإعلام والذى نظمته كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادى، وشاركت فيه 20 جامعة ومعهد حكومى، فى الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر القادم، وذلك بحضور شخصيات عامة وإعلامية وفنية بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتور محمد أبو الفضل بدران أمين المجلس الأعلى للثقافة نائبا عن وزير الثقافة والدكتور أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام وعادل السنهورى رئيس التحرير التنفيذى للقطاع الاقتصادى بجريدة اليوم السابع، والدكتور عباس منصور رئيس الجامعة وعدد من قيادات الجامعة وعدد من الفنانين.