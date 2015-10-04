"تعليم بنى سويف" تخصص مسابقات وفقرات بالمدارس احتفالا بانتصارات أكتوبر

شدد نبوى محمد على، وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، على تنظيم احتفالات بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة طوال الشهر الجارى، بجميع مدارس المحافظة الحكومية والخاصة، تشمل مسابقات ثقافية وفنية ومسرحية، إلى جانب فقرات الإذاعة المدرسية.

وأضاف وكيل تعليم بنى سويف، فى بيان له اليوم، أنه تم توزيع كلمة على المدارس عن انتصارات وعظمة الجيش المصرى، وما يبذله من أجل رفعة الوطن، لإلقائها فى طابور الصباح، لافتا إلى مشاركة المديرية فى الاحتفالية التى ستقام باستاد الدفاع الجوى بالقاهرة فى السابع من أكتوبر الجارى بوفد من القيادات التعليمية والإداريين والطلاب.

وفى السياق ذاته، زار وكيل وزارة التعليم بالمحافظة اليوم مدرسة خاصة للغات يرافقه العميد محمد إبراهيم القزاز المستشار العسكرى للمحافظة ربيع على محمد مدير إدارة التعليم الخاص وفاضل محمد فاضل موجه عام التربية المسرحية بالمديرية، وحضروا طابور الصباح، ضمن الاحتفالات بانتصارات أكتوبر، وتضمنت الإذاعة المدرسية فقرات عن انتصارات أكتوبر وكلمة من طلاب المدرسة عن فضل هذا الانتصار وأثره على الشعب المصرى، إلى جانب بعض العروض الغنائية من كورال المدرسة.