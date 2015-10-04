حظر الدعاية الانتخابية بجامعة طنطا لأعضاء هيئة التدريس المرشحين للانتخابات

قرر مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة، حظر كافة أشكال الدعاية الانتخابية لأعضاء هيئة التدريس من جامعة طنطا، أو من الجامعات الأخرى سواء بالقائمة أو الفردى داخل كليات الجامعة، ووحداتها، وأروقة الحرم الجامعى.

صرح بذلك الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل، رئيس جامعة طنطا، مشيراً إلى أن القرار يشمل حظر تعليق اللافتات، أو تنظيم الندوات، أو اللقاءات الجماعية أو الفردية مع الطلاب أو العاملين، أو إلقاء المحاضرات، وكذا حظر مشاركتهم فى تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة من خلال دورات تنمية الموارد البشرية، أو مراكز التدريب بالجامعة خاصة أن أعضاء هيئة التدريس المرشحين للانتخابات فى إجازة رسمية بحكم القانون أثناء فترة الانتخابات وما قبلها.

وأوضح الدكتور عبد الحكيم أن مجلس الجامعة اتخذ هذا القرار حفاظاً على حيادية مؤسسات الدولة المختلفة فى العملية الانتخابية، وفى مقدمتها الجامعة تحقيقاً لمبدأ الشفافية، وتكافؤ الفرص، وعدم استغلالها للترويج لمرشح أو قائمة بعينها، مشدداً على أن الجامعة ستتخذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لمحاسبة كل من يخرج عن هذا السياق والالتزام.