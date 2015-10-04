إزالة 3260 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمنيا و418 طن مخلفات فى أسيوط

تمكنت مديرية الزراعة بالمنيا من رفع وإزالة 3260 حالة تعد بمساحة 118 فدانا و15 قيراطا و10أسهم خلال الفترة من 1 وحتى 30 سبتمبر على مستوى جميع مراكز المحافظة، بالتعاون مع الوحدات المحلية، وذلك فى إطار الحفاظ على رقعة الأراضى الزراعية بالمحافظة.

وأوضح التقرير الذى عُرض على اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا، جهود المديرية خلال الفترة الماضية فى هذا المجال، مؤكدا إزالة 20 حالة بالعدوة بمساحة 19 قيراطا و6 أسهم وعدد 102 حالة بمركز مغاغة بمساحة 3 أفدنة و14قيراطا و9 1 سهما وعدد176 حالة ببنى مزار بمساحة 8 أفدنة 6 قراريط و10 أسهم وعدد 103 حالات بمركز مطاى بمساحة 4 أفدنة و3 قراريط و14 سهما وعدد 787 حالة بسما لوط بمساحة 34 فدانا و20 قيراطا و6 أسهم وعدد251 حالة بالمنيا بمساحة8 أفدنة و15 قيراطا و21 سهما، وعدد 427 حالة بأبو قرقاص بمساحة 12فدانا و23 قيراطا 6 أسهم وعدد 416 حالة بملوى بمساحة 14 فدانا و20 سهما وعدد 720 حالة بدير مواس بمساحة 23 فدانا و13 قيراطا و10أسهم، بالإضافة إلى عدد 258 حالة إصلاح زراعى بمساحة 7 أفدنة و17 قيراطا و18 سهما.

وشدد المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين لإزالة كافة التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة، مؤكدا على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالتصدى بحزم لكل من تسول له نفسه التعدى على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة وعدم السماح بمجرد الشروع بالبناء أو التعدى عليها، وإزالة جميع التعديات خاصة التى لا تزال فى المهد.

كما أسفرت حملات النظافة التى شنتها رئاسة مركز ومدينة منفلوط برفع 3750 طنا من القمامة والمخلفات بالميادين والشوارع خلال شهرى أغسطس وسبتمبر، ونقلها إلى أماكنها المخصصة ورفع 418 طنا من مخلفات الترع والمصارف، بالإضافة إلى تحرير 101 محضر بيئة للمخالفين.

وأكد أحمد شوقى رئيس مركز ومدينة منفلوط، أن حملات النظافة تتم بشكل يومى على فترتين صباحية ومسائية بجميع القرى التابعة للمركز لضمان نظافة الشوارع وظهور المدينة بشكل جمالى، موضحا أن الخطة تشمل أعمال النظافة العامة للشوارع ورفع تراكمات الأتربة ونقل القمامة من أمام المنازل والمحلات إلى مراكز التجميع وتوعية الأهالى بضرورة المشاركة الإيجابية بالحفاظ على البيئة المحيطة بهم وتعديل السلوكيات الخاطئة فى إلقاء القمامة والمخلفات بعيداً عن الصناديق المخصصة، وتم رفع 3750 طن قمامة ونقلها وتحرير محاضر بيئة للمخالفين وتم التنسيق مع هندسة الرى بمنفلوط لرفع حوالى 418 طنا من مخلفات الترع والمصارف.

ومن جانبه شدد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، على تفعيل منظومة النظافة الجديدة وتجميع القمامة ونقلها إلى أماكن تدويرها للاستفادة منها بشكل كبير وتطهير مقالب القمامة الموجودة بالمحافظة.