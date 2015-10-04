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مرشح رئاسي أمريكي: إحضار اللاجئين السوريين لأمريكا يؤدي إلى أكبر انقلابات عسكرية

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مرشح رئاسي أمريكي: إحضار اللاجئين السوريين لأمريكا يؤدي إلى أكبر انقلابات عسكرية مرشح رئاسي أمريكي: إحضار اللاجئين السوريين لأمريكا يؤدي إلى أكبر انقلابات عسكرية

المرشح الأمريكي دونالد

قال الملياردير دونالد ترامب، المرشح الجمهوري لسباق الرئاسة الأمريكية 2016، إن إحضار اللاجئين السوريين إلى أمريكا سيؤدي إلى “أكبر انقلاب عسكري على الإطلاق”.

وأوضح ترامب خلال مقابلة أجراها مع قناة فوكس الأمريكية، أن: “الانقلاب العسكري سيكون إذا أرسل هؤلاء اللاجئون، وهم يافعون وأقوياء وتبين لاحقًا أنهم من تنظيم داعش” .

وتابع ترامب قائلًا: “ما يريده أوباما هو إحضار 200 ألف .. هل تعلمون أن 200 ألف أشبه بجيش! ووجدت قبل أيام أنهم من الرجال! أين النساء؟ هؤلاء الرجال أقوياء فلماذا هم ليسوا هناك للقتال من أجل بلدهم؟”

وأضاف المرشح الرئاسي:”قد تكون هذه الوسيلة باعتبار أعظم حصان طروادة، والتي سيكتب عنها لوقت طويل لاحقا، فهم على الأغلب يظنون أن ذلك سيكون سهلا لإرسال العديد من عناصر داعش، وعليه فإن نسبة كبيرة من اللاجئين قد تكون منهم.. هذا على الأغلب لن يحدث، ولكن من وجهة نظري فإن بعضهم سيكون بالتأكيد من تنظيم داعش.”

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أونا

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