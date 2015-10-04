بالصور.. ضبط مصنع مواسير بدون ترخيص بالدقهلية

تمكنت مباحث التموين بالدقهلية، من ضبط المدير المسئول عن مصنع مواسير مياه وصرف الصحى بدون ترخيص.

تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد فهيم مكاوى مدير مباحث التموين بالدقهلية إخطارًا، بورود معلومات عن وجود مصنع لصناعة مواسير المياه والصرف الصحى بدون ترخيص بدائرة مركز السنبلاوين.

على الفور تشكلت حملة برئاسة ضباط مباحث التموين ومفتشى التموين وأسفرت عن ضبط «محمود ع س» 39 عاما، مقيم بالسنبلاوين والمدير المسئول عن المصنع بدون ترخيص، وتم ضبط 1025 ماسورة مختلفة الأنواع والأحجام 1/2 بوصة، و2 بوصة و4 بوصة بإجمالى 4100 متر، و600 جلبة 4 بوصة، و500 كوع عادى 3/4 بوصة، و500 كوع 3/4 1/2 بوصة بسن نحاس، و200 كرتونة فارغة لزوم التعبئة، و300 شيكارة مدون عليها بول كوريا زنة الواحدة 25 كجم بإجمالي وزن 7.500 طن، و300 شيكارة مدون عليها مصر الحجاز الفنيل ومواد التعبئة زنة الواحدة 25 كجم بإجمالي 7.55 طن، واسطمبة خاصة بعملية التصنيع، وجهاز كمبيوتر.

اكتشفت الحملة عدم وجود سجل صناعى أو علامة تجارية مسجلة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 281 لسنة 1994 والقانون رقم 24 لسنة 1977 والقانون رقم 67 لسنة 2006 والقانون 359 لسنة 1956والقانون رقم 82 لسنة 2002.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 18433 جنح مركز السنبلاوين لسنة 2015، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.