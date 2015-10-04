بالصور.. الرئيس اليمني يصل إلى مدينة جدة بالسعودية قادمًا من نيويورك

وصل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم، إلى مدينة جدة بالسعودية قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكيه بعد مشاركته في أعمال الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وعقد هادي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، عدد من اللقاءا ت مع نظرائه قادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة ومع الامين العام للامم المتحده بان كي مون ، تناولت بحث اوجة المصالح والتعاون بين اليمن وبلدان كل منهم .

وأكد الجميع مساندتهم للسلطة الشرعية في اليمن وجهود استعادة الدولة من مليشيات الحوثيين وبناء يمن جديد موحد ينعم بالأمن والاستقرار والرخاء ويعود كما كان فاعلا في محيطة الاقليمي .

وقد اطلع هادي قيادات تلك الدول على مستجدات الاوضاع في اليمن ، وحاجة اليمن للمساندة القوية لتجاوز الاوضاع الخطرة التي تمر بها البلاد.

ودعا الرئيس اليمني المجتمع الدولي الى الاسراع في تقديم المساعدات الإغاثية لمواجهة الاوضاع الانسانية الصعبة في اليمن بفعل الحرب الهمجية التي شنتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على عدد من محافظات الجمهورية وما تسببت فيه من مأسي انسانية لا يمكن وصفها .