رفع 3750 طن قمامة و418 طن مخلفات ترع بمنفلوط

قال أحمد شوقي رئيس مركز ومدينة منفلوط، إن حملات النظافة التي شنتها رئاسة المركز، أسفرت عن رفع 3750 طن من القمامة والمخلفات بالميادين والشوارع خلال شهري أغسطس وسبتمبر ونقلها إلى أماكنها المخصصة، بالإضافة إلى رفع 418 طنًا من مخلفات الترع والمصارف بالإضافة إلى تحرير 101 محضر بيئة للمخالفين.

وأكد شوقي أن حملات النظافة تتم بشكل يومي على فترتين صباحية ومسائية بجميع القرى التابعة للمركز لضمان نظافة الشوارع وظهور المدينة بشكل جمالي، مضيفًا أن الخطة تشمل أعمال النظافة العامة للشوارع ورفع تراكمات الأتربة ونقل القمامة من أمام المنازل والمحال إلى مراكز التجميع وتوعية الأهالي بضرورة المشاركة الإيجابية بالحفاظ على البيئة المحيطة بهم وتعديل السلوكيات الخاطئة في إلقاء القمامة والمخلفات بعيدًا عن الصناديق المخصصة.

وأشار إلى أنه تم رفع 3750 طن قمامة ونقلها وتحرير محاضر بيئة للمخالفين وتم التنسيق مع هندسة الري بمنفلوط لرفع نحو 418 طنا من مخلفات الترع والمصارف.

ومن جانبه شدد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على تفعيل منظومة النظافة الجديدة وتجميع القمامة ونقلها إلى أماكن تدويرها للاستفادة منها بشكل كبير وتطهير مقالب القمامة الموجودة بالمحافظة.