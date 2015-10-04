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للمرة الثانية.. مرشح يستغل المساجد فى الدعاية الانتخابية بالعامرية

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قام رزق راغب ضيف الله، المرشح عن دائرة العامرية، للمرة الثانية، باستغلال المساجد بدائرته ووضع ملصقاته على جدرانها للدعاية الانتخابية له.

جاء ذلك بعد نشر له داخل أحد مساجد المضيفة التابعة لقرية فلسطين بدائرة العامرية وهو يقوم بدعوة الأهالى للتصويت له، وتم تشكيل لجنة من وزارة الأوقاف، للتحقيق فى الواقعة، وعقد اجتماعاتها مع أئمة مساجد الدائرة، لمنع محاولة أى من المرشحين استغلال المساجد لصالحه، وتم نشر الملصقات على عدد من المساجد تحمل صورته واسمه والرقم والرمز الانتخابى له.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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