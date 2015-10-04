في The Voice: شيرين تتسبب ببكاء مشتركة وكاظم الساهر يفوز بالضربة القاضية

مع انضمام 4 مشتركين إلى فريق كاظم الساهر هم: أحمد ناصر وهدير يوسف وأمجد شاكر وكريستين سعيد، ومشتركين انضما إلى فريق صابر، هما ولاء الجندي وجورج دخو (Roxanne via)، وصوتين إلى فريق عاصي الحلاني هما حسام الشامي ويزن رشيد، ومشترك واحد إلى فريق شيرين هو عبد المجيد ابراهيم ( فقدك)، إنتهت الحلقة الثانية من برنامج " ذا فويس" – الموسم الثالث.

حضور المدربين الأربعة كاظم الساهر وعاصي الحلاني وصابر الرباعي وشيرين عبد الوهاب، في هذه الحلقات لم يخل من المشاغبة خصوصاً عندما تلتف الكراسي الأربعة وتتفق على موهبة واحدة، وهذا ما حصل مع المشتركة اللبنانية، كريستين سعيد التي تعيش في الولايات المتحدة الأميركية والتي حضرت إلى لبنان خصيصاً من أجل أن تقتنص فرص تقديم صوتها للناس وإثبات موهبتها أمام مدربي برنامج "ذا فويس". كريستين التي برهنت عن موهبة حقيقة عندما غنت "Fallin" نجحت منذ اللحظة الأولى بإقناع المدربين الأربعة، الذين سعى كل واحد منهم بأسلوبه الخاص في إقناعها بالإنضمام إلى فريقه. عاصي الحلاني قال لها"ما تشوفي حدن منن. إنتِ كاملة من كل شي وبستاهلي تكوني أحلى صوت مع حدا بيعرف كيف يحققلك حلمك، وهيدا الشي بيتحقق إذا إنضميتي لفريقي"، أما صابر فقال لها"أنت ملكت المسرح وملكت قلوبنا وقلوب الكل. شخصية قوية ومتعمّقة"، بينما توجهت إليها شيرين إليها قائلة" برغم من اللي أنا فيه، حلم حياتي غني بالطريقة دي وبالعصبية دي. أنت لا تقلّين موهبة عن أي مغنية عالمية"، ولكن كريستين اختارت كاظم الذي يجيد استعمال أسلوب الغزل في مخاطبة المشترك الذي يريد أن يقنعه بأن ينضم إلى فريقه، حيث قال لها"يا عيني على جلستك على البيانو. يا عيني على وقفتك، يا عيني الرقة والجمال ويا عيني على الطول".

افتتحت الحلقة مع المشترك عبد المجيد ابراهيم الذي غنى "وقفك"، ومنذ اللحظة الاولى استدارت شيرين، إعجاباً بإحساسه، هي التي تتفاعل بقوة مع الأداء الحساس، فانضم إلى فريقها، أما المشترك الثاني فكان جورج دخو، الذي غنى من وراء الستارة المزدوجة (Roxanne via) ولفت بغنائه صابر الرباعي الذي صعد إلى السمرح وكشف عن شخصيته، لينضم جورج إلى فريقه، كما انضمت أيضاً إلى فريق صابر ولاء الجندي التي غنت وعزفت على العود.

عاصي الحلاني أعجب بأداء يزن رشيد للقدود الحلبية ووصفه بالصوت الواعد، فانضم إلى فريقه ومثله حسام الشامي الذي اشترك قبل عشر سنوات في أحد برامج الهواة وقدم أعمالاً خاصة ولكنه لم يتمكن من فرض نفسه على الساحة، وجاء الى برنامج "ذا فويس" بحثاً عن فرصة أفضل تطلقه في عالم النجومية والأضواء.

أحمد ناصر الذي استدارت له الكراسي الأربعة أيضاً، اختار الإنضمام إلى فريق كاظم الساهر.

هدير يوسف التي إستدار لها كاظم الساهر في اللحظة الأخيرة وتمكن من إنقاذها، انضمت مباشرة إلى فريقه. غناء هدير أثّر في شيرين وجعل عينيها تدمعان، فقالت لها مع أنها لم تستدر بكرسيها من أجلها، "ذكرتني بالغالية ذكرى"، فبكت هدير تأثراً

وقالت إن إحدى المطربات سببت لها عقدة عندما قالت عن صوتها إنه "مستفزّ" وإنها فاشلة، فأجابتها شيرين "همّ الفاشلين ومبروك عليك".

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