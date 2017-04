لورا مورانو لـ "سيدتي": واقعة في غرام جورج كلوني

تسبّبت نجمة هوليوود العالمية الشهيرة لورا مورانو، في ازدحام شديد في مركز "ابن بطوطة" التجاري، خلال إحيائها حفلاً غنائياً، ضمن فعالية "مشاهير مفاجآت صيف دبي"، التي تنظّمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري، حيث تجمّع حول خشبة المسرح الذي تمّ إنشاؤه في "ساحة الصين" بالمركز التجاري حشد غفير من جمهور ومحبّي ومتابعي الفنانة العالمية، وخصوصاً فئة الأطفال والشباب، الذين رفعوا لافتات تحمل اسمها وصورها قبل ظهورها على خشبة المسرح.

بدأ الجمهور يتوافد إلى مسرح «ساحة الصين» في «ابن بطوطة مول» منذ الساعة الرابعة تقريباً، في انتظار ظهور نجمتهم المحبّبة لورا مورانو، التي من المقرّر ظهورها الساعة الخامسة والنصف. وخلال هذه الفترة، وضمن برنامج مشاهير «مفاجآت صيف دبي» لهذا الموسم، نظّم المسؤولون مسابقة سريعة لاكتشاف المواهب بعنوان Talent Extravaganza، التي شارك فيها العديد من المواهب الصغيرة، وقدّموا استعراضات تنوّعت بين الرقص والغناء وفن الباليه، وسط حماس شديد من قبل الجمهور، الذي أبدى إعجابه لوجود بعض الأصوات الغنائية المتميّزة بين المتسابقين.

وما إن ظهرت النجمة لورا مورانو، حتى استقبلها الحضور بالتصفيق الحار والهتاف باسمها «لورا.. لورا». فما كان منها إلا أن ردّت التحية، حيث قالت: «شكراً لكم على هذا الاستقبال الحافل، وهذه اللافتات الرائعة التي أشاهدها أمامي، فأنا أحبكم جداً، وأحب دبي التي أزورها للمرّة الأولى، واستمتعت بكل شيء فيها. لقد سمعت عنها أنها عالمية، وأنا بالفعل وجدتها كذلك، كما سعدت كثيراً لمشاركتي في هذه الفعالية التابعة لمهرجان «صيف دبي»، وتشرّفت أيضاً بوجودي وحضوري أمامكم اليوم، وأعدكم بأن أقدّم كل ما تريدونه في هذا الحفل بمشاركة صديقتي عازفة الجيتار، لكن الأهم من هذا أن تتفاعلوا معي وتعيشوا أجواءً من الفرح والمرح والسعادة».

ووسط حضور المئات من عشاقها من كافّة أنحاء العالم، استهلّت حفلها الموسيقي بأغنية «أنت وأنا» كما قدّمت نجمة أفلام «ديزني» المشهورة، مجموعة من أغنياتها المعروفة التي قدّمتها سابقاً في أفلام «ديزني» وحقّقت نجاحاً كبيراً.

وعلى مدار ساعة تقريباً، استمتع الأطفال والشباب والحضور ببعض الأغنيات التي أدّتها على آلة البيانو، ومن بينها «فيندنج نيمو» و«آيس إيدج» و«فروزن»، كما تفاعل معها الحضور بشكل كبير، وأخذ يردّد معها كلمات أغنياتها التي اشتهرت بها منها ME and You وIm Finally Me.

كما قدّمت النجمة مفاجأة سارّة لجمهورها، إذ أدّت أغنية جديدة للمرّة الأولى، كتبتها بنفسها ولحّنتها مع عازفة الجيتار المرافقة لها، وهي بعنوان layover، ونالت الأغنية استحسان الجمهور الذي صفّق طويلاً بعد انتهائها، ما دفع مورانو إلى التفاعل أكثر مع الجمهور، وطلبت منهم ترديد الأغنيات معها وسط أجواء رائعة عاشها الجمهور والنجمة سوياً.

وبعد نهاية الحفل، أتيح للجمهور مقابلة لورا على مدار ساعة كاملة، وبكل تواضع ورحابة صدر، استقبلت بطلة مسلسل «ديزني» الشهير «أوستن وآلي» الـ«فانز» الخاصين بها، الذين انتظروا قدومها بفارغ الصبر ليحظوا بفرصة لقائها والتقاط الصور التذكارية معها من جميع الفئات العمرية، وخصوصاً فئة الأطفال، وأخذت تداعبهم بمرح خلال التقاط صور الـ«سيلفي».

يذكر أن استضافة النجمة لورا مورانو في دبي أتت كإضافة جديدة ومميّزة لفعاليات حدث «مفاجآت صيف دبي» هذا الموسم، لاسيما وأنها المرّة الأولى التي تقدّم فيها حفلاً حصرياً بالشرق الأوسط، وأعدّت المؤسسة لها برنامجاً حافلاً يتضمّن زيارة المعالم السياحية الرئيسية في دبي، وزيارة «عالم مدهش».

لورا مورانو و"سيدتي"

كيف رأيت دبي حيث إنها الزيارة الأولى لك؟

سعيدة جداً ومتحمّسة لوجودي هنا، نعم هذه المرّة الأولى في دبي. وكل مرّة كنت أذكر فيها أنني سأذهب إلى دبي كان يقول لي أحد الأصدقاء: «هناك أشياء مدهشة ستذهلك»، وآخر يقول لي: «لقد سمعت أنها كبيرة ومذهلة». وكنت أجيب «حسناً، إنه شيء رائع». ثم أتيت إلى هنا، وقلت لنفسي يا إلهي إنها مذهلة بقدر الوصف وأكثر، فمنذ لحظة وصولي إلى المطار كنت مندهشة بالفعل.

هل كنت تتوقّعين أن لك جمهوراً من الكبار في دبي؟

حماسي لتقديم عرض في دبي جعلني أتوقّع كل شيء، ولكن في الحقيقة كان أكثر ممّا توقّعت، إن وجودي في هذا المركز التجاري شيء رائع بالفعل، خاصة أنني جئت إلى المول في الصباح للقيام بالبروفات، ومنذ وصولي إليه كنت أقول لنفسي ما هذه الروعة، وكوني مهووسة بالتاريخ ومولعة بدراسته، كان عنوان «ابن بطوطة» وجذوره شيئاً ممتعاً ورائعاً بالنسبة لي، وأعتقد أنني محظوظة؛ لأن لدي معجبين في دبي وفي جميع أنحاء العالم، والتقيت بهم شخصياً وقضينا وقتاً ممتعاً سوياً في الحفل.

هل ترين أن لورا تصلح للكبار، أم أنك مكتفية بجمهورك من الأطفال والمراهقين؟

هل لديّ سن معين للكبار؟ في البداية أتمنى أن يكون الأطفال مع ذويهم، فهذا سيكون منطقياً أكثر، وهذا شيء آخر أحبه في دبي؛ إذ ليس هناك سن معينة ليعيش الناس هنا، فهو مكان رائع لكل الأعمار، كما لاحظت أنه مكان عائلي، وهذا رائع، فاصطحبت أهلي معي، وتوقّعت حضور العديد من الأهالي والبالغين، وبالفعل توقعاتي كانت في محلّها، وحضر جمهور غفير من الكبار مع الصغار.

هل تتوقّعين مع تقدّم العمر أن تكوّني قاعدة جماهيرية جديدة من جيل مراهق جديد؟

سوف أكون أنا ولن أتغيّر مهما جرى، فقد كنت دائماً أقول مازحة بأني أمتلك وجهاً لفتاة في الثانية عشرة من العمر، وأنا عمري 19 عاماً. حتى بشخصيتي «آلي» في المسلسل شاهدتموني، وشاهدتمونا نحن الأربعة نكبر، وكنا صغار السن عندما بدأنا، وفجأة أصبحنا أنضج، وكلّنا تفاجأنا بأننا قد كبرنا. والآن أولوياتي هي الموسيقى، وأعتقد أنني أريد أن أحتفظ بقاعدتي من جمهوري من المعجبين الصغار، فهم مهمّون جداً بالنسبة لي، وبالإضافة إلى ذلك أودّ أن أضمّ المراهقين، وبعض من هم في الثلاثينيات من العمر.\

عملت في فيلم «ذا جاكيت»، من إنتاج جورج كلوني وستيفن سودربرغ، ماذا قال لك كلوني عن أدائك في الفيلم؟

نعم The Jacket قصة قديمة، كنت في الحادية عشرة من العمر حينها، ولم أكن قد قابلت جورج كلوني، وفي الحقيقة كنت من قبل اللقاء به «واقعة في غرامه بشكل يائس»، ولكن هو أنتج الفيلم وكانت تجربة رائعة أتاحت لي أن أتعرّف على أناس رائعين مثل جورج كلوني كمنتج، إنه شيء جنوني، وAdian Brody وحينها كان حائزاً على جائزة الأوسكار، وKeira Knightly التي كنت دائماً أمثّل شخصيتها وأنا صغيرة، وDaniel Craig الذي أصبح بعدها بطل سلسلة جيمس بوند، كانت حقيقة تجربة مذهلة.

تابعوا بقية المقابلة في عدد سيدتي 1804