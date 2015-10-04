ضبط 3 بنادق و10خرطوش ومخدرات و238هاربا من تنفيذ أحكام بالقليوبية

تمكنت أجهزة أمن القليوبية من ضبط 37 عاطلا بحوزتهم 3 بنادق و10 خرطوش، وكمية من المخدرات، وتمكنت إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية من القبض على عدد كبير من المتهمين الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية مكبرة على مستوى المحافظة.

وتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا بضبط 238 هاربا من تنفيذ 681 حكما قضائيا منها 9 قضايا جنايات و313 حبس و334 غرامات و25 مخالفة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وتولت النيابة التنفيذ.

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