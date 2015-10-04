شاهد بـ"أحداث ماسبيرو": الإخوان حملوا الأسلحة فى تظاهرات تأييد مرسى

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الاستماع إلى شهود الإثبات فى محاكمة 23 متهمًا، من بينهم 17 محبوسين، فى قضية "أحداث ماسبيرو" والتى وقعت فى 5 يوليو 2013.

وقال أحد الشهود، وهو ضابط بقسم بولاق وقت الأحداث، إن المتظاهرين التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية تم رصدهم وهم يحملون الأسلحة وقت التظاهرات التى خرجت لتأييد الرئيس المعزول محمد مرسى أن ذاك، كما تم رصد بعض الأدوات الأخرى، مثل "النبلة"، وتمسك الشاهد بكل أقواله التى ذكرها فى محضر التحقيقات من قبل لعدم تذكره الأحداث بشكل تفصيلى.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحوٍ ترتب عليه تكدير السلم العام.