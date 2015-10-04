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ضبط ربة منزل و3 آخرين بحوزتهم مواد حارقة للانتقام من زوجها بالقليوبية

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ضبط ربة منزل و3 آخرين بحوزتهم مواد حارقة للانتقام من زوجها بالقليوبية ضبط ربة منزل و3 آخرين بحوزتهم مواد حارقة للانتقام من زوجها بالقليوبية
تمكنت أجهزة أمن القليوبية، من ضبط ربة منزل و3 أشخاص آخرين بحوزتهم مواد حارقة للانتقام من أمين شرطة بالقليوبية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من النقيب أحمد النادى ضابط مباحث مركز بنها بالواقعة، وتبين للواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية، أنه حال مرور النقيب ضابط المباحث وبصحبته القوة المرافقة بناحية كفر الجزار – دائرة المركز، تمكن من ضبط "وائل ع.ح" 43 سنة موظف بالقاهرة، و"هالة ع ع" (طليقة الأول) 41 سنة ربة منزل ومقيمة بالقاهرة، حال استقلالهما السيارة ماركة شيفروليه ملك الأول، وبحوزتهما [زجاجة بلاستيكية يفوح منها رائحة البنزين – لاصق بلاستيك – جالون أصفر اللون بداخله وقود البنزين].

وبسؤالهما عن سبب تواجدهما بمكان ضبطهما، أقرا باتفاقهما وكل من "السيد ع.م" 52 سنة موظف ومقيم الساحل – القاهرة، و"سامى م.ص" 36 سنة عامل ومقيم – القاهرة، و"فارس س.ع " 34 سنة ومقيم – القاهرة، على الانتقام من زوجها "باسم م.ا " 35 سنة أمين شرطة بإدارة الطرق والمنافذ بمديرية أمن القليوبية ومقيم دائرة قسم أول بنها، لتركها بعد زواجه منها عرفيا لمدة ثلاثة شهور واستيلائه منها علي مبلغ مالى مقابل طلاقها منه.

وبمواجهة أمين الشرطة المذكور، أيد ذلك، وتم التحفظ على جميع الأطراف والمضبوطات والسيارة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 22534 جنح مركز بنها لسنة 2015م، وجار العرض على النيابة العامة.
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