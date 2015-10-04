النيابة تحبس 5 طلاب لاتهامهم بالانضمام لتحالف دعم الإخوان

أمرت النيابة العامة بحبس 5 طلاب جامعيين متهمين بالانضمام إلى تحالف دعم الشرعية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت معلومات قد وردت لجهاز الأمن الوطنى، تفيد مشاركة 5 طلاب من كليات مختلفة مقيمين فى منطقة دار السلام فى مسيرات ومظاهرات إخوانية، وأفادت تحريات الأجهزة المعنية بصحة الواقعة. وتمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمين، عقب استصدار إذن من النيابة العامة من داخل مساكنهم.

وبمواجهة النيابة العامة للمتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، أنكروا صلتهم إلى أى انتماء لأى جماعة أو حزب، فقررت النيابة حبسهم على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد القانونى لهم فى الميعاد.