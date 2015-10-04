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تأجيل محاكمة المتهمين بـ"خلية الزيتون الإرهابية" لجلسة 4 نوفمبر المقبل

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تأجيل محاكمة المتهمين بـ"خلية الزيتون الإرهابية" لجلسة 4 نوفمبر المقبل تأجيل محاكمة المتهمين بـ"خلية الزيتون الإرهابية" لجلسة 4 نوفمبر المقبل
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر محاكمة 25 متهما فى قضية خلية الزيتون الإرهابية، لجلسة 4 نوفمبر لحضور أحد المتهمين من محبسه.

يحاكم المتهمون فى هذه القضية بتهم تأسيس جماعة إرهابية استهدفت الأقباط والسائحين الأجانب فى ، ورصد خطوط البترول وتحركات السفن فى قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها فى أعمال عنف داخل البلاد، وقتل 4 أقباط والشروع فى قتل 2 آخرين، داخل محل ذهب بحى الزيتون.

وكانت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، والمنعقدة بمحكمة شمال القاهرة العباسية، قد قضت بالأشغال الشاقة المؤبدة على 3 متهمين، و15 سنة لمتهم غيابيًا، والسجن 7 سنوات لمتهمين اثنين، وبراءة 19 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الزيتون».

جاء ذلك بعد إحالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير المقدم من دفاع المتهمين على قرارات استمرار حبسهم على ذمة القضية.

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مصر 365

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