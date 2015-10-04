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مزارع يقتحم مدرسة بأسيوط ويعتدى على عامل منعه من إلقاء المخلفات

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مزارع يقتحم مدرسة بأسيوط ويعتدى على عامل منعه من إلقاء المخلفات مزارع يقتحم مدرسة بأسيوط ويعتدى على عامل منعه من إلقاء المخلفات
ألقت قوات نقطة شرطة مير التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط، القبض على مزارع اقتحم مدرسة، واعتدى على العامل لاعتراضه على إلقائه مخلفات زراعاته داخل مبنى المدرسة.

تلقى عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إخطارا من محمد عبد المعتمد مدير إدارة الأمن بالمديرية يفيد وصول بلاغ من مدير مدرسة بنى هلال الإعدادية المشتركة بقيام "حسين محمد عبد التواب "مزارع باقتحامه المدرسة عن طريق القفز من أعلى السور الخلفى الملاصق لزراعاته والاعتداء على عامل المدرسة بالضرب وتم استدعاء الشرطة له.

وبسؤال العامل عن سبب ذلك أقر بأن المزارع قام بإلقاء مخلفات زراعاته داخل المبنى المدرسى وعندما نبهته بأن ذلك خطأ وأن المبنى للتعليم وليس لإلقاء المخلفات وقعت مشادة كلامية بيننا وفوجئت به يقفز من أعلى السور ويعتدى على بالضرب مما اضطر إدارة المدرسة لإحضار الشرطة له.

تم تحرير المحضر اللازم وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازم.

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مصر 365