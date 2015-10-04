وفاة التلميذ المصاب فى حادث قطار المحلة داخل المستشفى

لفظ الطالب باهى عاطف حلمى 12سنة بالصف السادس الابتدائى بمدرسة مدينة العمال بإدارة غرب المحلة التعليمية، أنفاسه داخل المستشفى متأثرا بإصابته بعد أن صدمه القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور متوجها للمدرسة.

وكان التلميذ وزميله إبراهيم مسعد محمد سلامة ومدرسة تدعى سارة عبد الهادى محمود بمدرسة الأورمان بإدارة السنطة التعليمية قد صدمهم قطار طنطا المنصورة أثناء عبورهم شريط السكة الحديد بمنطقة البوابة الثانية بالمحلة من مكان غير مخصص للعبور، وتم نقل جثتى الطالب والمدرسة والطالب المصاب لمستشفى المحلة العام، ولفظ الطالب الثانى أنفاسه داخل المستشفى متأثرا بإصابته.

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