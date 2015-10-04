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"مرور القاهرة" يضبط 9 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بالدويقة

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"مرور القاهرة" يضبط 9 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بالدويقة "مرور القاهرة" يضبط 9 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بالدويقة
تواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة، بقيادة اللواء علاء الدجوى مدير المرور، من حملاتها المرورية المكبرة أعلى ميادين ومحاور العاصمة بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال مدير الأمن لرصد كافة المخالفات المرورية لشتى المركبات بأنواعها، كما يتم عمل حملات لرصد متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة أعلى الطرق بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وتمكنت الإدارة من خلال حملة مرورية بمزلقان الدويقة لرصد متعاطى المواد المخدرة من ضبط 9 حالات من بين 50 سائق سيارة أجريت لهم تحاليل طبية، وأثبتت العينات إيجابية التحليل، وتواصل الإدارة حملاتها المرورية على كافة المحاور لرصد المخالفات المرورية.

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