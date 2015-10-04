بالصور.. محافظ الإسماعيلية: تسليم الكتب المدرسية خلال 48 ساعة

أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، أنه لابد من التزام جميع مديرى المدارس بمختلف المراحل التعليمية بالمحافظة وتوابعها، بسرعة تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب، دونما التقيد بسداد الرسوم المدرسية، على أن يتم الانتهاء من تسليم الكتب خلال 48 ساعة على الأكثر.

وأشاد المحافظ، خلال الزيارة المفاجئة التى قام بها محافظ الإسماعيلية لقرية نفيشة ومدرسة الشهيد عمر الفرك الثانوية المشتركة لمتابعة انتظام سير العمل بالمدرسة، والاطمئنان على تسليم الكتب المدرسية للطلاب ونسب الحضور للطلاب والمدرسين، بانتظام العملية التعليمية والدراسة وارتفاع نسبة حضور الطلاب بشكل ملحوظ، خاصة طلاب الصف الثالث الثانوى، وكذا انتظام المدرسين والقائمين على العمل بالمدرسة علاوة على مستوى النظافة العامة وظهور المدرسة بالمظهر اللائق، الأمر الذى دعا المحافظ إلى إصدار قرار بتوجيه الشكر لمدير المدرسة والعاملين بها تقديرا لجهودهم وأدائهم المتميز.

كما أصدر المحافظ توجيهات إلى رئيس الوحدة المحلية لقرية نفيشة بتدعيم المدرسة بعدد من المراوح لوضعها فى الفصول الدراسية للطلاب والمشاركة فى صيانة المسطحات الخضراء بالمدرسة.



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