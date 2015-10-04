محافظ قنا: إدراج قناطر نجع حمادى الجديدة ضمن الأهداف الحيوية لتأمينها

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا اليوم بمقر ديوان عام محافظة قنا، اجتماع مجلس الدفاع الشعبى والعسكرى للمحافظة، لمناقشة مشروع إدراج قناطر نجع حمادى الجديدة كهدف حيوى بدلا من القناطر القديمة.

شهد الاجتماع حضور كل من، سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى القاضى مساعد مدير أمن قنا للأمن العام والمستشار العسكرى للمحافظة ورئيس قطاع الحراسات المشددة بمديرية الأمن، بالإضافة إلى وفد وزارة الموارد المائية والرى الذى ضم كلا من مساعد وزير الرى لشئون الوجه القبلى ووكيل وزارة الرى بقنا ورئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى ومدير عام قناطر نجع حمادى ومدير المكتب الفنى لرئيس قطاع الخزانات.

وذكر الهجان أن إدراج قناطر نجع حمادى ضمن الأهداف الحيوية يرجع إلى الأهمية الكبرى التى تتمتع بها كأحد مشروعات الأمن القومى التى لا تقل أهمية عن مثيلاتها فى إسنا وأسيوط، كما ذكر أن عملية الإدراج تأتى للظروف الأمنية التى تمر بها البلاد، ووفقا لخطة الدولة فى الحفاظ على المنشأت الحيوية وتأمينها.

وقال المحافظ، إنه تم الانتهاء من التوصيات الخاصة بالجوانب الفنية والإدارية لموقع الحراسة المشددة كالإضاءة وتوفير وسيلة اتصال مناسبة للقوات الأمنية وعمل أسوار حول أبراج الحراسة .

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