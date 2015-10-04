اعتصام العشرات من أهالى قرية بالشرقية للمطالبة بتشغيل مجمع أزهرى

دخل العشرات من أهالى قرية أولاد مهنا التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم، فى اعتصام، أمام مجمع معاهد أزهرى، مبنى من عامين، ولم يتم تشغيله من قبل المنطقة الأزهرية بالشرقية.

وأكد الأهالى بالقرية، أنه تم هدم مجمع معاهد "ابتدائى إعدادى وثانوى"، وتم إحلال وبناء المجمع بالجهود الذاتية وهو مكون من خمسة طوابق وكل دور به خمسة فصول دراسية وبلغت تكلفته 3 ملايين جنيه بمشاركة الأزهر وتحت إشراف الإدارة الهندسية بالأزهر الشريف بالشرقية والوحدة المحلية بأولاد سيف مجلس مدينة بلبيس محافظة الشرقية.

ولم يتم تشغيل المجمع رغم أنه تم تشطيبه ولم ينقصه شىء، مما دفع الأهالى إلى تقديم عدة شكاوى إلى مكتب رئاسة الجمهورية وإلى مدير فرقة جنوب الشرقية ومساعد مدير الأمن بالشرقية، حرصا على مستقبل الطلاب وحياتهم وخاصة أنهم يسافرون إلى القرى المجاورة.