أخبار عاجلة

ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. مدير أمن الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالمنشية

Google+ Print
بالصور.. مدير أمن الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالمنشية بالصور.. مدير أمن الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالمنشية
قاد اللواء أحمد عبد الجليل حجازى، مساعد وزير مدير الأمن، حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بدائرة قسمى شرطة "المنشية - باب شرقى"، بمشاركة ضباط إدارات وأقسام المديرية بالتنسيق مع موظفى إدارة الإشغالات بحى وسط والجمرك.

وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات لـ30 فرشا لبيع الملابس ولعب الأطفال والخضار والفاكهة، 3 حالات إشغال مقاهى وكافيتريات بعدد 100 كرسى، و15 تاندة ولافتة إعلانية، 10 حالات إشغال بإطارات كاوتش مستعمل، و5 حواجز حديدية وجنازير، و30 ستاند معدنى وخشبى لعرض السلع والخرداوات، و10 ثلاجات عرض مشروبات.

وأكد اللواء أحمد عبد الجليل حجازى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، أنه ستتم إزالة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعميق شعور المواطنين بالأمن وفرض الشرعية والتصدى الحاسم لكل محاولات الخروج عن القانون وتنفيذ ما وجه به وزير الداخلية باستهداف البؤر العشوائية وإزالة التعديات والإشغالات.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365