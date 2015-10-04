بالصور.. مدير أمن الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالمنشية

قاد اللواء أحمد عبد الجليل حجازى، مساعد وزير مدير الأمن، حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بدائرة قسمى شرطة "المنشية - باب شرقى"، بمشاركة ضباط إدارات وأقسام المديرية بالتنسيق مع موظفى إدارة الإشغالات بحى وسط والجمرك.

وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات لـ30 فرشا لبيع الملابس ولعب الأطفال والخضار والفاكهة، 3 حالات إشغال مقاهى وكافيتريات بعدد 100 كرسى، و15 تاندة ولافتة إعلانية، 10 حالات إشغال بإطارات كاوتش مستعمل، و5 حواجز حديدية وجنازير، و30 ستاند معدنى وخشبى لعرض السلع والخرداوات، و10 ثلاجات عرض مشروبات.

وأكد اللواء أحمد عبد الجليل حجازى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، أنه ستتم إزالة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعميق شعور المواطنين بالأمن وفرض الشرعية والتصدى الحاسم لكل محاولات الخروج عن القانون وتنفيذ ما وجه به وزير الداخلية باستهداف البؤر العشوائية وإزالة التعديات والإشغالات.



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