تشييع جثمان ضابط الشرقية شهيد الإرهاب بالعريش فى مسقط رأسه

شيع المئات من أهالى قرية كفور نجم بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، منذ قليل، جثمان النقيب محمد البهساوى الضابط بقسم ثالث العريش بمديرية أمن شمال سيناء، إلى قريته بكفور نجم بمركز الإبراهيمية بالشرقية، فى جنازة عسكرية خرجت من المسجد الكبرى بالقرية، بحضور الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، واللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية.

الضابط استشهد مساء أمس السبت، بعدة طلقات نارية من قبل إرهابيين أثناء خروجه من المسجد بعد تأديته صلاة العشاء.

يذكر أن الضابط كان أمين شرطة، ثم تدرج بعد حصوله على كلية الحقوق وأصبح ضابط شرطة برتبة نقيب يقيم فى العريش منذ 20 سنة.