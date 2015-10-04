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محافظ الإسكندرية: عرض "هشك بشك" اللبنانى خال من الإيحاءات الجنسية

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محافظ الإسكندرية: عرض "هشك بشك" اللبنانى خال من الإيحاءات الجنسية محافظ الإسكندرية: عرض "هشك بشك" اللبنانى خال من الإيحاءات الجنسية
قال هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، تعليقا على موافقات عرض "مترو المدينة" اللبنانى والذى عرض بالإسكندرية على مسرح "سيد درويش" دار الأوبرا بالإسكندرية، أن المحافظة لا تصدر موافقات لأى عروض فنية.

وأوضح، فى تصريحات خاصة لـ"االيوم السابع"، أن العرض كان خاليا من الإيحاءات الجنسية، وكان يعكس عددا من الأغنيات فى المجتمع المصرى.

وقال إن الذوق العام لن يتفق على رأى واحد، و كل عرض فنى لن ينال رضا الجميع، كما أنه لن يرفض من الجميع، فهكذا الحال فى كل الأمور منذ قديم الأزل.

يذكر أن العرض الغنائى الموسيقى "مترو المدينة " عرض على أحد مسارح الدولة بالإسكندرية، وهو مسرح أوبرا سيد درويش بحضور محافظ الإسكندرية الدكتور هانى المسيرى والقنصل اللبنانى فى الإسكندرية، وقد تعرض العرض إلى انتقادات لاذعة بسبب فجاجة بعض المشاهد.

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