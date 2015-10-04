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وقفة لأولياء أمور طلاب مدرسة صلاح سالم بمنية النصر اعتراضا على المقر الجديد

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وقفة لأولياء أمور طلاب مدرسة صلاح سالم بمنية النصر اعتراضا على المقر الجديد وقفة لأولياء أمور طلاب مدرسة صلاح سالم بمنية النصر اعتراضا على المقر الجديد
نظم أولياء أمور طلاب مدرسة "صلاح سالم" الرسمية للغات بمنية النصر بالدقهلية، وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام المدرسة، اعتراضًا على مكان المدرسة الجديد وسط الأراضى الزراعية، والتى تمثل خطورة على الطلاب.

وأشار أولياء الأمور إلى أن مكان المدرسة الجديدة لا يوجد به أى ظروف صحية سليمة، والطريق ترابى وغير ممهد حيث لا يتمكن الطلاب من السير عليه، كما تقع فى منطقة نائية معزولة، والمرافق بها غير مكتملة.

وأضاف الأهالى أنهم فوجئوا بقرار النقل إلى هذه المدرسة بحجة أن المدرسة القديمة أصبحت لا تستوعب الأعداد ولابد من النقل، وأكدوا أن بعد دخول المدارس اكتشفنا عدم استكمال كل الخدمات بالمدرسة، على الرغم من أن المدرسة تم انتهاء العمل منها منذ أربع سنوات تقريبًا.

وأشار أولياء الأمور إلى أن الأمر سيصبح كارثة عند دخول فصل الشتاء، مطالبين بعودة أبنائهم إلى مدرستهم القديمة أو التدخل وإصلاح الطريق والانتهاء من الخدمات بالمدرسة.

حدثت مشادة بين موظفى الإدارة وإحدى القنوات الخاصة التى تقوم بتصوير الوقفة والمدرسة لرفضهم التصوير.

وأضافت إحدى أولياء الأمور، أن المقر الجديد أنشىء منذ 4 سنوات، ورفضت جميع المدارس والمصالح الانتقال إليه، وظل مهجورًا حتى وقعت هذه الكارثة التى يجب تداركها والبحث فى خباياها، وسرعة إزالة أسبابها والعودة من جديد إلى المقر القديم.
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مصر 365