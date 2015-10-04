خدمات مجانية من الإدارة الطبية لطلاب جامعة القناة فى بداية العام الدراسى

أكد الدكتور طارق راشد رحمى، نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، أن الإدارة العامة للخدمات الطبية تفتح أبوابها طوال العام أمام طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، حيث تقرر تحديث الخدمات الطبية والأجهزة التى تقدمها وتستخدمها الإدارة من أجل الوصول إلى أعلى جودة فى الخدمة الطبية المقدمة، وذلك فى إطار حرص الجامعة الدائم برئاسة الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، على تنمية وتطوير النواحى البحثية والخدمية التى تقدمها الجامعة.

وأضاف رحمى أن الإدارة العامة للخدمات الطبية تقدم الخدمة الطبية للممارس العام والتى تقوم بالكشف على الطلاب، كما تقدم الخدمة الطبية للأخصائى، وذلك من خلال عيادة أنف وأذن وحنجرة وعيادة العيون "الرمد" وعيادة العظام وعيادة الباطنة وأمراض السكر وعيادة السمنة والنحافة وعيادة طب الأسنان، بالإضافة إلى عيادة الطوارئ التى تشمل جهاز تنفس صناعى لتركيب المحاليل اللازمة فى حالة وجود حالة أو أشعة يتم تحويلها للمستشفى الجامعى لإجراء اللازم.

وأشار الدكتور محمد رابع، المدير العام للإدارة الطبية، إلى أن الإدارة تقدم خدماتها الطبية للجميع وعلى رأسهم طلاب الجامعة من خلال الإدارة الطبية المركزية والإدارة الطبية بالجامعة القديمة، بالإضافة إلى الإشراف الفنى للمركز الطبى بكلية التجارة، مضيفًا أن الإدارة الطبية المركزية تنقسم إلى إدارة الطب العلاجى وإدارة الطب الوقائى وإدارة المعامل وإدارة الاشعة وإدارة طب الأسنان وإدارة الصيادلة وإدارة المالية والإدارية، مؤكدًا أن إدارة الطب العلاجى تقوم بعلاج طلاب الجامعة وصرف الأدوية اللازمة لهم للحالات الطارئة كما تقوم بعلاج الذين يعانون من أمراض مزمنة "علاج شهرى" ومتابعاتهم وما يطرأ عليهم من تغيرات وأيضًا تقوم بالكشف الطبى على الطلاب المستجدين "الجدد" والوافدين الملتحقين بكليات الجامعة.

وأوضح أن الإدارة تقوم بالكشف الطبى على الملتحقين بالمدينة الجامعية ومدى أحقيتهم بدخول المدينة من عدمه حيث يتم عمل التحاليل الطبية واستبعاد أى حالة بها مرض معدٍ، كما تشرف الإدارة من الناحية الطبية على الامتحانات الخاصة بكليات الجامعة بالإضافة إلى مشاركة الإدارة بأطباء وصيادلة فى القوافل الطبية سواء الخاصة برعاية الشباب "الأنشطة الطلابية - المعسكرات - الدورات الرياضية" أو شئون البيئة.

وتابع الدكتور محمد رابع، أن إدارة المعامل والأشعة تقوم بعمل التحاليل الطببة اللازمة لطلاب الجامعة للحالات المترددة يوميًا على الإدارة، كما تقوم بتحاليل طبية خاصة لفيروس سى للطلاب الجدد والملتحقين بكليات الجامعة كما توجد أشعة سونار "تيلفيزونية" للبطن والحوض وجار استقدام جهاز أشعة على الصدر "ديجيتال".

أما إدارة الصيادلة فتقوم بتطوير الخدمات الإدارية للطلاب المترددين يوميًا لطلاب العلاج المزمن الذى يصرف لهم العلاج شهريًا ويأتى ذلك للتأمين الصحى الخاص بطلاب الجامعة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عفيفى، نائب المدير العام للإدارة الطبية، أن إدارة الطب الوقائى تقوم بعدد من المحاضرات التثقيفية لطلاب الجامعة بما يفيد الثقافة الطبية للطلاب كما تشرف على المدن الجامعية من حيث التغذية والنظافة ومحاربة القوارض والحشرات، كما تقوم بالإشراف الصحى على مطاعم وكافيتريات الجامعة.

وأضاف عفيفى، أن إدارة طب الأسنان تقوم بالعديد من الخدمات الطببة والتى منها الكشف اليومى والدورى على طلاب الجامعة، بالإضافة إلى خلع وحشو الأسنان وحشو العصب والعمليات الجراحية مثل كسور الفك خلع ضرس العقل وعلاج اللثة والكحت الجيرى، بالإضافة إلى عمل جميع الأشعات اللازمة للأسنان، كما توجد بإدارة الأسنان ثلاثة أجهزة حديثة طبقًا لتعليمات الصحة العالمية وتقدم الإدارة خدماتها بأسعار رمزية، كما تقوم بتقديم الخدمات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.