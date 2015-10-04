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"للأمهات" تناول طفلك للمقرمشات والعصائر المحفوظة يصيبه بالديدان

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"للأمهات" تناول طفلك للمقرمشات والعصائر المحفوظة يصيبه بالديدان "للأمهات" تناول طفلك للمقرمشات والعصائر المحفوظة يصيبه بالديدان
يساهم اهتمام الأمهات بحصول أطفالهم على التغذية الصحيه السليمة وتناولهم للأغذاية المفيدة والمتكاملة العناصر الغذائية فى تمتع الأبناء بصحة جيدة تنعكس على أدائهم الدراسى خاصة مع بداية العام الدراسى، إلا أنه قد يتعرض بعض الأطفال للإصابة بالديدان نتيجة بعض العادات والمفاهيم الخاطئة.

حول ذلك تقول دكتورة نهى سعيد استشارى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، تشتكى كثير من الأمهات من إصابة الطفل بالضعف والهزلان ونحافة جسمه بصورة ملحوظة وعدم رغبته فى تناول طعام صحى.

وتستكمل د نهى قائلة: "أغلب الأطفال يعانون من الإصابة ببعض المشاكل الخاصة بوجود اضطرابات بالمعدة، والإصابة بالديدان نتيجة إكثارهم فى تناول المقرمشات والأطعمة التى تحتوى عل المواد الحافظة والتى تكون ملوثة فى بعض الأحيان نتيجة عوامل التغليف والصلاحية والجودة، يزيد إقبال الأطفال على تناولها بفترة الدراسة".

وأضافت د. نهى قائلة يجب على الأمهات الحرص على توعية طفلها بعدم تناول تلك الأطعمة والعصائر المحفوظة لحمايتهم من الإصابة بالأمراض والديدان وبالتالى ينعكس على صحتهم وأدائهم الدارسى.
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