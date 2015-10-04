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بالصور..وزير الأوقاف: لن يهدأ لنا جفن إلا بعد العثور على الحجاج المفقودين

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بالصور..وزير الأوقاف: لن يهدأ لنا جفن إلا بعد العثور على الحجاج المفقودين بالصور..وزير الأوقاف: لن يهدأ لنا جفن إلا بعد العثور على الحجاج المفقودين
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن عددا كبيرا من الحجاج كان لا يهتم بارتداء الأساور والأرقام الخاصة به، لافتا إلى أن رؤساء البعثات وفريق كامل من القنصلية يعملون على الانتهاء من حصر الجثث بالمشرحة وتصويرها وأخذ بياناتها وأسماء وبيانات المتوفين، قائلا "الوضع أمام المشرحة بالسعودية لا يسمح بدخول أى أحد سوى الفريق الطبى".

وأشار فى مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار، إلى أن الجميع يقدر الظرف الإنسانى، قائلا "أدعو للأهالى، ولن ننام أو يهدأ لنا جفن إلا بعد العثور على المفقودين".
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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