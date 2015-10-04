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وزير الداخلية مهنئا السيسى بنصرأكتوبر: سيظل شاهدا على بطولات قواتنا المسلحة

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وزير الداخلية مهنئا السيسى بنصرأكتوبر: سيظل شاهدا على بطولات قواتنا المسلحة وزير الداخلية مهنئا السيسى بنصرأكتوبر: سيظل شاهدا على بطولات قواتنا المسلحة
بعث اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، ببرقيات تهنئة للمشير عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار السادس من أكتوبر.

وجاء فى البرقية التى بعثها وزير الداخلية لرئيس جمهورية العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار السادس من أكتوبر، "يطيب لى وهيئة الشرطة فى مناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لانتصار السادس من أكتوبر أن نعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى وخالص التمنيات بدوام التوفيق.. إن نصر أكتوبر العظيم سيبقى دوماً شعلة مضيئة فى تاريخ العسكرية المصرية وسيظل شاهداً على بطولات وتضحيات رجال قواتنا المسلحة الباسلة الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة ورايتها عالية خفاقة .. حفظكم الله ياسيادة الرئيس ورعاكم وكلل بالنجاح كل خطاكم لتواصلوا مسيرة الإنجاز والعطاء من أجل مصر الغالية وشعبها العظيم ... وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول صدقى صبحى - القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى - بمناسبة الإحتفال بذات المناسبة .. جاء بها:-
>يطيب لى وهيئة الشرطة فى مناسبة الاحتفال بذكرى انتصار السادس من أكتوبر أن نعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة الباسلة عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى... إن ذكرى يوم السادس من أكتوبر ستظل رمزاً للفخر والاعتزاز برجال أعلو قيم التضحية والفداء وضربوا أروع الأمثلة فى البطولة والشجاعة وسطروا بحروف من نور تلك البطولات فى تاريخ العسكرية المصرية باعتبارها رمزاً لقدرة التحدى والصمود لرجال القوات المسلحة الأبطال .. حفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها وهيأ لها مزيداً من الأمن والتقدم والتنمية.

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذات المناسبة، جاء بها "يسرنى وهيئة الشرطة فى مناسبة الاحتفال بذكرى انتصار السادس من أكتوبر أن نبعث لسيادتكم وقادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة بأخلص التهانى وأسمى الأمانى متمنين لكم مزيداً من الرفعة والتقدم داعين الله تعالى أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة درعاً قوياً لمصر ودعماً لقوتها وعزتها وأن يهيئ لها من فضله مزيداً من التقدم والنجاح".
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