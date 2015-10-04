الخطوط الجوية اليمنية تنظم رحلة لنقل عشرات العالقين فى مصر إلى صنعاء

قامت الخطوط الجوية اليمنية اليوم الأحد بتنظيم رحلة طيران من مطار القاهرة إلى صنعاء عن طريق مطار بيشة جنوب غرب المملكة العربية السعودية لنقل عشرات من اليمنيين العالقين بمصر.

وقال صادق عبد العزيز مدير محطة اليمنية بمطار القاهرة إنه تم تنظيم رحلة برقم 603 إلى مطار صنعاء نقلت 56 يمنيا، لافتا إلى أن رحلة العودة ستقل يمنيين معظمهم من الراغبين فى استكمال علاجهم بالمستشفيات المصرية، متوقعا تزايد الرحلات بين القاهرة وصنعاء عن طريق مطار بيشة خلال الأيام القادمة حيث ننظم حاليا رحلة واحدة أسبوعيا كل يوم أحد.