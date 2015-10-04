وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش بوضع إكليل الزهور على "الجندى المجهول"

أناب الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية فى وضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

قام اللواء أركان حرب ناصر محمد عاصى قائد الجيش الثانى الميدانى يرافقه اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثانى وقراءة الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة.

وفى نطاق الجيش الثالث الميدانى وضع اللواء أركان حرب محمد محمد عبد اللاه قائد الجيش الثالث الميدانى يرافقه اللواء العربى السروى محافظ السويس ومدير الأمن إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثالث الميدانى.

وفى المنطقة المركزية العسكرية قام اللواء أركان حرب أيمن عبد الحميد عامر قائد المنطقة يرافقه الدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة المركزية العسكرية.

كما وضع اللواء أركان حرب وحيد عزت خفاجى قـائد المنطقة الغربية العسكرية يرافقه اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح ومدير الأمن إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الغربية.

وفى نطاق المنطقة الشمالية العسكرية قام اللواء أركان حرب محمد سلمان الزملوط قائد المنطقه يرافقه السيد هانى المسيرى محافظ الإسكندرية ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الشمالية العسكرية.

ووضع اللواء أركان حرب يحيى طه الحميلى قائد المنطقة الجنوبية العسكرية يرافقه رئيس أركان المنطقة إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الجنوبية العسكرية وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواحهم الطاهرة.

وفى إطار مشاركة وزارة الداخلية للقوات المسلحة الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لنصر أكتوبر أناب اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة يرافقه وفد من قيادات الشرطة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، كما أناب مديرى أمن المحافظات بوضع أكاليل من الزهور على قبر الجندى المجهول بالمحافظات وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواحهم الطاهرة.