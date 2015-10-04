ضبط طالبة جامعية تقود زميلاتها لممارسة الجنس مع الطلاب بالإسكندرية

نجحت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد شريف التلوانى فى ضبط طالبة تقوم بتشجيع زميلاتها فى الجامعة على ممارسة الجنس مع آخرين مقابل مبالغ مالية.

تمكن الرائد عمرو نعيم الضابط بقسم مكافحة جرائم الآداب العامة من ضبط كل من "سليفيا.أ.ب.س" 18 سنة، طالبة، مقيمة دائرة قسم سيدى جابر، و"حسن.أ.أ.ى" 19 سنة طالب، مقيم دائرة قسم أول المنتزه، و"نورهان.م.س.ج" 20 سنة طالبة مقيمة دائرة قسم أول المنتزه، و"عبد الرحمن.ط.م" 18 سنة طالب مقيم دائرة قسم أول الرمل، لارتكابهم فعلا فاضحا بالطريق العام داخل سيارة ملك الثانى بمنطقة حدائق المنتزه دائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وضبط بحوزتهم مبلغ 500 جنيه وواحد دولار أمريكى وسيجارة ملفوفة تحوى مخدر الحشيش، وقرص منشط جنسى و4 هواتف محمولة.

بمواجهتهم أقروا بقيام الأولى بتسهيل دعارة الثالثة وقيامهما بممارسة الجنس مع الثانى والرابع بأحد الشاليهات بمنطقة العجمى دائرة قسم الدخيلة قبل ضبطهما، وتحرر المحضر جنايات قسم ثان المنتزه وجار العرض على النيابة.