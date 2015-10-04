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وصول برديس وشاكيرا محكمة شمال الجيزة لحضور الاستئناف على حبسهما 6 أشهر

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وصول برديس وشاكيرا محكمة شمال الجيزة لحضور الاستئناف على حبسهما 6 أشهر وصول برديس وشاكيرا محكمة شمال الجيزة لحضور الاستئناف على حبسهما 6 أشهر
وصلت منذ قليل، كل من الراقصتين برديس وشاكيرا إلى محكمة شمال الجيزة، لنظر استئنافهما على حبسهما 6 أشهر بتهمة التحريض على الفسق، قادمتين من سجن النساء بالقناطر الخيرية وسط حراسة أمنية.

وتبدأ بعد قليل، محكمة مستأنف العجوزة برئاسة المستشار أحمد أبو السحلى رئيس المحكمة، عضوية كل من المستشارين محمد رشوان، وأدهم محمد وسكرتارية أحمد صلاح ثانى جلسات استئناف الراقصتين شاكيرا وبرديس على حكم حبسهما 6 أشهر بتهمة التحريض على الفسق.

كانت محكمة أول درجة بجنح العجوزة قد قضت بحبس المتهمتين 6 أشهر مع الشغل لاتهامهما بالتحريض على الفسق وصناعة خادش للحياء والفعل الفاضح، كانت نيابة العجوزة قد واجهت الراقصتين برديس وشاكيرا، بكليبى "الفلفل والكمون" و"يا واد يا تقيل"، واعترفتا بأنهما من ظهرتا بالكليبين، ونفتا التُهَم المنسوبة إليهما.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت نيابة العجوزة بلاغًا من أحد المحامين، يتهم فيه الراقصتين برديس وشاكيرا، بالتحريض على الفسق، ونشر الرذيلة، بسبب تصويرهما كليبات بها مشاهد وإيماءات جنسية تدعو للفسق.
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مصر 365

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