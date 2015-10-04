ضبط "داية" تخطف الأطفال من المستشفيات بالإسكندرية وتبيعهم مقابل 2000 جنيه

كشفت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، عن قيام "داية" بسرقة وخطف الأطفال وبيعهم لآخرين مقابل مبالغ مالية.

كان اللواء أحمد عبد الجليل حجازى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، قد تلقى بلاغاً من إيمان. م. ا، يفيد أنه أثناء تواجدها بمستشفى الشاطبى بدائرة القسم لإجراء بعض الفحوصات الطبية لطفلها فارس. م. ا البالغ من العمر شهرا تركت طفلها مع إحدى السيدات المنتقبات وتوجهت لاستلام التحاليل الطبية من المعمل بالمستشفى، وعند عودتها فوجئت باختفاء السيدة ونجلها.

تم وضع خطة بحث برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، وبالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية لكشف غموض الحادث، وأثناء السير فى إجراءات البحث توصلت التحريات إلى قيام صباح. م. ع 75 سنة تعمل "داية" مقيمة دائرة قسم محرم بك بالاتجار فى الأطفال حديثى الولادة وبيعهم لأسر تعانى من حالات عقم.

بعد تقنين الإجراءات تم ضبطها، واعترفت بارتكاب عدد من الحوادث المشابهة منها حادثة قيامها بتوليد شيماء. ا.ح 28 سنة ربة منزل مقيمة بدائرة قسم محرم بك التى حملت سفاحاً ثم قامت ببيع الطفل للمدعوة نعمات. س. م. س 36 سنة ربة منزل مقيمة بدائرة قسم محرم بك نظير مبلغ 2000 جنيه.

بمواجهة الأخيرة أقرت بالواقعة، وأضافت أنها قامت بإعطاء الطفل لشقيقتها المتزوجة منذ فترة ولم تنجب، وبإرشادها تم ضبط الطفل.

وأضافت المتهمة قيامها بالتحصل على طفلة حديثة الولادة من إحدى السيدات، وبيعها للمدعو السيد. ح. ح 48 سنة موظف بهيئة السلامة البحرية مقيم دائرة قسم الجمرك، وزوجته المدعوة عبير. ح. م 40 سنة ربة منزل نظير مبلغ 2000 جنيه وقيامها بتسجيل الطفلة وإثبات نسبها لهما "على خلاف الحقيقة" بمكتب صحة الأنفوشى.

كما قامت بالتحصل على طفل حديث الولادة من إحدى السيدات وباعته للمدعو محمد. ف.م. ا 36 سنة بائع مقيم دائرة قسم المنشية، وزوجته نيفين. ش. ع. ع 36 سنة ربة منزل نظير مبلغ 2000 جنيه، وبإرشاد المتهمة تم ضبطهما وضبط الطفل، وتبين قيامهما بإثبات نسب الطفل لهما "على خلاف الحقيقة" بمكتب صحة الإبراهيمية، وتحرر المحضر أحوال قسم شرطة باب شرقى، وجارى العرض على النيابة.