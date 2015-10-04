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رئيس الوزراء يستقبل سفير قبرص بالقاهرة لبحث دعم العلاقات الثنائية

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رئيس الوزراء يستقبل سفير قبرص بالقاهرة لبحث دعم العلاقات الثنائية رئيس الوزراء يستقبل سفير قبرص بالقاهرة لبحث دعم العلاقات الثنائية

>استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، سفير قبرص بالقاهرة، وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أكد خلال اللقاء على عمق العلاقات المصرية القبرصية.

وشدد إسماعيل، على سعى لتطوير تلك العلاقات، خاصة أن هناك مجالات رحبة للتعاون الثنائى فى الكثير من القطاعات، كما قدم الشكر على مواقف الرئيس القبرصى الداعمة للتعاون مع ، وبما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه فى إطار احترام مصر لكافة التزاماتها التعاقدية مع جميع المستثمرين فإنها تسعى لزيادة استثمارات الشركات الأجنبية العاملة فى مجال الطاقة لتوفير الاحتياجات المطلوبة فى السوق المحلى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن رئيس الوزراء رحب بما يتم من إعداد لزيارة وزير البترول القبرصى إلى مصر لبحث تدعيم التعاون فى قطاعى البترول والغاز، معربا عن تطلعه إلى قيام الشركات القبرصية بزيادة استثماراتها ومشروعاتها فى مجال الطاقة بمصر.

من جانبه، أشاد السفير القبرصى بالعلاقات الوطيدة بين البلدين وقيادتيهما، مشيرا إلى تعدد مجالات التعاون المشتركة بين البلدين، كما أثنى بصفة خاصة على التعاون القائم بين الشركات القبرصية ونظيراتها المصرية العاملة فى قطاع الغاز، وقدم التهنئة على الاكتشافات الجديدة التى حققتها مصر فى مجال الغاز بشرق البحر المتوسط.

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مصر 365

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