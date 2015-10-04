رئيس جامعة الأزهر يحظر دخول المياه المعدنية والبرفانات داخل الحرم

قرر الدكتور عبد الحى عزب، رئيس جامعة الأزهر، حظر دخول زجاجات المياه المعدنية وزجاجات الاسبراى والبرفانات إلى الجامعة، حتي لا تستخدم في أعمال الشغب، مشيرا إلى أنه سيلزم كافيتريا الجامعة بالبيع بالسعر العادى.

وأضاف رئيس جامعة الأزهر لطالبات الفرقة الأولى قسم اللغة العربية بكلية الدراسات الإسلامية فرع الطالبات بمدينة نصر، أن الفصل النهائى من الجامعة مصير من يثبت حال مشاركتهم فى أعمال الشغب والعنف.

وأضاف خلال جولته بفرع البنات إنه "خادما" للطلاب فى الجامعة ويأمل فى ان تنهى الطالبات أربع أعوام دراسية وتحصل على الليسانس بدلا من فصلها بسبب المشاركة فى أعمال الشغب.