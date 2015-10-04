محافظ المنيا يوافق على رفع إعانة طلاب الجامعة لـ 400 ألف جنية

وافق اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، على زيادة قيمة الإعانات المقدمة للطلاب الجامعيين من ذوي الظروف الاجتماعية الصعبة والأولى بالرعاية من أبناء المحافظة من مبلغ 250 الف جنية كانت مقرر العام الماضي إلى مبلغ 400 ألف جنية هذا العام وتصرف من صندوق الخدمات بالمحافظة ويستفيد منها2000 طالب بواقع 200 جنيه لكل طالب.

قالت مارية نعيم مدير إدارة الشباب والطلاب أنه سيتم صرف استمارات بحث اجتماعي ودراسي للطلاب الراغبين في الحصول على الإعانة بالدور الثالث بمجمع المصالح الحكومية.

وأشارت إلى أنه سيتم فحص الطلاب المتقدمين للتأكيد من مدى استحقاقهم للمبالغ المقررة بدءاً من 15 أكتوبر الجاري .

وأوضحت ماريه أنه تم وضع معايير من قبل لجنة الإعانات الاجتماعية بالمحافظة وهى أن يكون الطالب أو الطالبة جامعي من أبناء محافظه المنيا، ولا يشترط أن يكون مقيد بجامعة المنيا فقط بل يمكن أن يكون مقيد بأي جامعه أخرى على مستوى الجمهورية شريطه أن يكون من أبناء المحافظة ,وأن يكون الطالب منقولا وليسه راسبا ً,بالإضافة ألا يكون لوالده أي حيازة لأراضى زراعية أكثر من فدان ونصف , وألا يزيد نصيب الفرد داخل الأسرة عن350 جينة.