10 خطوات لمكافحة الحرائق في الإمارات

النار لا تستأذن أحداً؛ فقد تندلع في أي وقت، وفي أي مكان، وتمتد لتأكل كل ما حولها، فماذا لو حدثت؟.. هل فكرنا للحظة كيف يتصرف رجال الإطفاء، وهل أخذك تفكيرنا إلى حجم المهام الجسيمة والجهود المبذولة في السيطرة على الحريق، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ وما حجم التحدي الذي ينتظر هؤلاء الرجال؟

إليكم 10 خطوات أساسية يقوم بها رجال الإطفاء لاحتواء أي حريق قد يندلع فجأة. يقول جمال المرزوقي، قائد فريق الإطفاء والإنقاذ في الدفاع المدني في عجمان والذي يمتلك خبرةً طويلةً في مجال الإطفاء والإنقاذ تبلغ 23 عاماً: "فور تلقينا بلاغ بنشوب أحد الحرائق، أكون أنا أول الواصلين لموقع الحريق، لأعاين وأقيّم تفاصيل الحادثة، وبناء على تحليل المشهد، يتشكل الفريق بعدده وأدواته اللازمة"، ويضيف: "نتبع عادةً عشر خطوات تنفذ تلقائياً لنتفادى حدوث أي خسائر، بشرية كانت أو ممتلكات.

الخطوة الـ1

>بدايةً، مهما كانت الخطوات مدروسة جيدة لا بد من وجود الحس الجماعي وعمق الرسالة الإنسانية في قلوب رجال الإطفاء؛ فهي المحرك الأول ضد أي تحديات، وهذه هي الخطوة الأولى والأهم على الإطلاق.

الخطوة الـ2

>التأني غير مطلوب، فالتكتيك الحذق، وسرعة التصرف لحظة الاشتعال يختصر تنبؤات المشهد برمته.

الخطوة الـ3

>لعل أصعب المواقف التي يمر بها رجال الإطفاء هي لحظة اقتحام الموقع، وفتح المنفذ المباشر لألسنة النيران.

الخطوة الـ4

> الفريق وجهاً لوجه مع النيران وحرارة المكان، وهمجية التيارات الراجعة التي يشكلها الاحتراق العشوائي وأمام هذه المعطيات، يستخدم الفريق خطة الإطفاء التدريجية باستخدام معدات ووسائل الإطفاء.

الخطوة الـ5

> ورش المياه على النار لتتشكل ستارة مائية واقية، تخفف حدة الاشتعال، وتبعد الدخان قدر المستطاع.

الخطوة الـ6

> يتقدم الفريق خطوة بخطوة إلى العمق مع ضخ المياه إلى أن تتم السيطرة على النار.

الخطوة الـ7

> يتعرض الفريق لمخاطر الإجهاد البدني؛ فحرارة الجو واللبس الثقيل، والحركة العنيفة والسريعة تضعهم كل مرة أمام تحديات لا نهاية لها، لكن عليه أخذ الحيطة والحذر فقد تندلع النيران في أي جزء من المكان المخمد لتوه.

الخطوة الـ8

> أما في المرتفعات كالأبنية مثلاً فيبدأ الإطفائيون بعملية المسح البشري تدريجياً؛ طابقاً طابقاً، وغرفةً غرفة؛ حتى يتجنب الفريق أية خسائر بشرية.

الخطوة الـ9

> يتوزع الجميع مهام الإنقاذ ليكون قسم آخر قد صعد على الأقدام عبر السلالم إلى الطوابق العليا حاملاً معدات ثقيلة، وأجهزة التنفس الشخصية والمحمولة ذاتياً ومعدات الحماية الشخصية، والتي قد تتطلب مزيداً من الجهد للوصول إلى نقطة الحريق الأساسية.

الخطوة الـ10

> كل ما سبق ذكره يتطلب عملياً جهوداً خارقة للتغلب على مخاطر لا تحتمل، ولابد من تأكيد مرة أخرى عمق الرسالة الإنسانية التي يقوم بها رجال الإطفاء التي تعد المحرك الأول والأساسي لهم ضد المخاطر.

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