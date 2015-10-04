محافظ المنيا يوافق على رفع إعانة طلاب الجامعة لـ400 ألف جنيه

وافق اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، على زيادة قيمة الإعانات المقدمة للطلاب الجامعيين من ذوى الظروف الاجتماعية الصعبة والأولى بالرعاية من أبناء المحافظة من مبلغ 250 ألف جنيه كانت مقررة العام الماضى إلى مبلغ 400 ألف جنيه هذا العام، وتصرف من صندوق الخدمات بالمحافظة، ويستفيد منها 2000 طالب بواقع 200 جنيه لكل طالب.

قالت مارية نعيم مدير إدارة الشباب والطلاب، إنه سيتم صرف استمارات بحث اجتماعى ودراسى للطلاب الراغبين فى الحصول على الإعانة بالدور الثالث بمجمع المصالح الحكومية، وإنه سيتم فحص الطلاب المتقدمين للتأكد من مدى استحقاقهم للمبالغ المقررة بدءاً من 15 أكتوبر الجارى.

وأوضحت فى تصريحات لها، أنه تم وضع معايير من قبل لجنة الإعانات الاجتماعية بالمحافظة، وهى أن يكون الطالب أو الطالبة جامعى من أبناء محافظة المنيا، ولا يشترط أن يكون مقيدا بجامعة المنيا فقط، بل يمكن أن يكون مقيدا بأى جامعة أخرى على مستوى الجمهورية شريطة أن يكون من أبناء المحافظة، وأن يكون الطالب منقولا وليس راسبًا، بالإضافة ألا يكون لوالده أى حيازة لأراضى زراعية أكثر من فدان ونصف، وألا يزيد نصيب الفرد داخل الأسرة عن 350 جنيها.