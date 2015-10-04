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جنازة عسكرية بالشرقية للضابط شهيد الإرهاب بالعريش

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جنازة عسكرية بالشرقية للضابط شهيد الإرهاب بالعريش جنازة عسكرية بالشرقية للضابط شهيد الإرهاب بالعريش
توجه اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، منذ قليل، وبرفقته قوة من مديرية الأمن، إلى قرية كفور نجم بمركز الإبراهيمية، لتشييع جثمان النقيب محمد البهنساوى فى جنازة عسكرية بمسقط رأسه.

كان الضابط الشهيد قد لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بعدة طلقات نارية أطلقها إرهابيون تجاهه أثناء خروجه من المسجد، فيما اتشحت القرية بالسواد الشديد حزنا على ابنها البار وتجمع عدد كبير من أهالى القرية بالمدخل الرئيسى.

وأفاد مصدر أمنى رفيع المستوى، بأن 2 ملثمين يستقلان تاكسى قاما بإطلاق النيران بشكل مكثف على نقيب الشرطة محمد البهنساوى من قوة شرطة النجدة بقسم ثالث العريش أثناء خروجه من صلاة العشاء بمسجد بكرم أبونجيلا دائرة قسم ثالث العريش ولاذا الجناة بالفرار.
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