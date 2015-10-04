تموين الإسكندرية يضبط حلوى وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمى

كما تم ضبط نادر ج ا م 21 سنة المدير المسئول عن محل عصائر لحيازته وعرضه للبيع 185 لتر عصائر داخل عبوات بدون ثمة بيانات تجارية وغير صالح للاستهلاك الآدمى، وجلال م ا ش 58 سنه بائع بمحل عصائر لحيازته وعرضه للبيع 82 لتر عصائر أنواع مختلفة داخل عبوات بدون بيانات تجارية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.
كما تم ضبط حسن ش م 29سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع 64 كجم أيس كريم داخل عبوات بدون ثمة بيانات وغير صالح للاستهلاك الآدمى، ومحمد ر ال 42 سنة المدير المسئول عن مطعم لحيازته وعرضه للبيع 52 كجم من السلع الغذائية "زيت طعام – كبدة" بدون ثمة بيانات تجاريه وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.
كما تم ضبط ماهر خ ص م 38 سنة المدير المسئول عن مطعم لحيازته وعرضه للبيع 38 كجم من زيت الطعام داخل عبوات بدون ثمة بيانات تجارية وغير صالح للاستهلاك الآدمى وصلاح ع م 47 سنة المدير المسئول عن مطعم لحيازته وعرضه للبيع 31 كجم من زيت الطعام داخل عبوات بدون بيانات تجارية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.