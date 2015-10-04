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تموين الإسكندرية يضبط حلوى وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمى

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تموين الإسكندرية يضبط حلوى وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمى تموين الإسكندرية يضبط حلوى وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمى
قام ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، بشن حملة تموينية مكبرة بدائرة قسم المنشية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى لضبط كل الجرائم والمخالفات التموينية والسلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى والسلع التموينية المدعمة والسلع مجهولة المصدر لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى، أسفرت عن ضبط كل من السيد ر ع 35 سنة صاحب محل حلويات لحيازته وعرضه للبيع 373 كجم من الحلوى "ملبس – شمع غذائى" بدون ثمة بيانات تجارية وغير صالح للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط نادر ج ا م 21 سنة المدير المسئول عن محل عصائر لحيازته وعرضه للبيع 185 لتر عصائر داخل عبوات بدون ثمة بيانات تجارية وغير صالح للاستهلاك الآدمى، وجلال م ا ش 58 سنه بائع بمحل عصائر لحيازته وعرضه للبيع 82 لتر عصائر أنواع مختلفة داخل عبوات بدون بيانات تجارية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط حسن ش م 29سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع 64 كجم أيس كريم داخل عبوات بدون ثمة بيانات وغير صالح للاستهلاك الآدمى، ومحمد ر ال 42 سنة المدير المسئول عن مطعم لحيازته وعرضه للبيع 52 كجم من السلع الغذائية "زيت طعام – كبدة" بدون ثمة بيانات تجاريه وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط ماهر خ ص م 38 سنة المدير المسئول عن مطعم لحيازته وعرضه للبيع 38 كجم من زيت الطعام داخل عبوات بدون ثمة بيانات تجارية وغير صالح للاستهلاك الآدمى وصلاح ع م 47 سنة المدير المسئول عن مطعم لحيازته وعرضه للبيع 31 كجم من زيت الطعام داخل عبوات بدون بيانات تجارية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

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مصر 365

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