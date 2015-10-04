جولة مدير منطقة شمال سيناء الأزهرية على المعاهد تكشف غياب الموظفين

كشفت أول جولة لمدير منطقة شمال سيناء الأزهرية على المعاهد الأزهرية بالعريش عن غياب للموظفين وتأخير فى وصول الكتب، وإعاقة أعمال الصيانة لسير العملية الدراسية.

وقال عبدالله ديور، مسئول الإعلام فى منطقة شمال سيناء الأزهرية فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن جولة موسعة قام بها اليوم، الشيخ السيد ياسين مدير عام منطقة شمال سيناء الأزهرية على المعاهد بالعريش، وتبين غياب 6 موظفين بمجمع المساعيد الأزهرى، وعدم وصول كتب دراسية من مخازن مديرية التربية والتعليم، ودخول أولياء أمور للمعهد فى أوقات الدراسة بشكل غير منظم، فضلا عن وجود أثار لأعمال الترميم فى المجمع تعيق الدراسة وشملت الجولة ايضا معاهد الجولف، والسمران، العريش القديم.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات، وأضاف مسئول الإعلام بمنطقة شمال سيناء الأزهرية، إلى أن الدراسة انتظمت كليا بمعاهد المحافظة باستثناء المعاهد فى منطقتى الشيخ زويد ورفح والتى تم إرجاء الدراسة بها إلى يوم 10 أكتوبر لتبدأ مع بداية العام الدراسى فى المدارس هناك، حيث تم تأخير الدراسة ببعض المعاهد والمدارس نتيجة عدم صلاحيتها لوجود أضرار بها .

وتابع أن إجمالى عدد الطلبة الدارسين بالأزهر بشمال سيناء 10400 طالب وطالبة، بينهم 120 برياض الأطفال، و5900 ابتدائى، 2300 إعدادى، 1700 ثانوى، 450 نوعى، ويقوم بالتدريس بها 1325 معلما .

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