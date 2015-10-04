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بالصور.. التأمين الصحى بالشرقية: إحالة طبيب وزائرة صحية للتحقيق لغيابهما

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أكد الدكتور هشام عبد الحفيظ مدير عام فرع الشرقية للتأمين الصحى، أنه قام بالمرور على مدارس الزقازيق الخاصة اليوم للاطمئنان على تواجد طبيب وزائرة المدرسة طوال اليوم الدراسى لتقديم الخدمة الطبية لأبنائنا الطلبة.

وأضاف عبد الحفيظ فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه أحال الطبيب والزائرة الصحية لعدم تواجدهما أثناء تفقد مدرسة القديس يوسف بالزقازيق، وقدم الشكر للزائرة الصحية بمدرسة نوتردام ديزابوتر على تواجدها على رأس العمل طوال اليوم الدراسى حتى انتهائه.

وأوضح مدير التأمين الصحى بالشرقية، أنه اطمأن بنفسه على توافر الأدوية بعيادة التأمين الصحى، مشيدا بمستوى النظافة والتنظيم الجيد وسوف نقوم بتقديم شهادة شكر وتقدير للزائرة المتميزة عفاف فتحى حسن - لحسن أدائها وانتظامها بالعمل والحفاظ على نظافة وترتيب عيادة التأمين الصحى بالمدرسة وحسن معاملتها للطلبة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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