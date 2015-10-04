أخبار عاجلة

ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور..مرور الأقصر يضع علامات إرشادية بشوارع وميادين المحافظة لمنع الحوادث

Google+ Print
أكد العقيد محمد صلاح، مدير إدارة مرور الأقصر، اليوم الأحد، أنه تم وضع علامات إرشادية حديثة، ومساعدات فنية بالطرق الرئيسية والميادين العامة والكورنيش وأمام المدارس، وذلك لتسهيل عبور المشاة بالشوارع والميادين الكبرى بالمحافظة خلال فترات وجود الطلاب بمدارسهم.

وأضاف مدير إدارة مرور الأقصر، أن العلامات الإرشادية الجديدة، تأتى فى إطار جهود وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور بالأقصر، للحفاظ على أرواح الطلاب المتوجهين للمدارس صباحاً وفى أوقات الذروة، ومنع وقوع الحوادث المرورية بالمحافظة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365