بالصور..مرور الأقصر يضع علامات إرشادية بشوارع وميادين المحافظة لمنع الحوادث

أكد العقيد محمد صلاح، مدير إدارة مرور الأقصر، اليوم الأحد، أنه تم وضع علامات إرشادية حديثة، ومساعدات فنية بالطرق الرئيسية والميادين العامة والكورنيش وأمام المدارس، وذلك لتسهيل عبور المشاة بالشوارع والميادين الكبرى بالمحافظة خلال فترات وجود الطلاب بمدارسهم.

وأضاف مدير إدارة مرور الأقصر، أن العلامات الإرشادية الجديدة، تأتى فى إطار جهود وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور بالأقصر، للحفاظ على أرواح الطلاب المتوجهين للمدارس صباحاً وفى أوقات الذروة، ومنع وقوع الحوادث المرورية بالمحافظة.



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