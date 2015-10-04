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مباحث التموين تصادر 2 مليون و600 ألف قطعة أدوات مدرسية مغشوشة بالأزبكية

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مباحث التموين تصادر 2 مليون و600 ألف قطعة أدوات مدرسية مغشوشة بالأزبكية مباحث التموين تصادر 2 مليون و600 ألف قطعة أدوات مدرسية مغشوشة بالأزبكية
نجحت الإدارة العامة لمباحث مساء أمس السبت، فى ضبط 2 مليون و628 ألف قطعة أدوات مدرسية ومكتبية مقلدة غير مطابقة للمواصفات القياسية لدى بعض المحلات التجارية بمنطقة الأزبكية، عبارة عن "كراسات، كشكول، وأقلام، واستيكرات، آلة حاسبة، براية مجهولة، أستيكة"، وتحمل بعض الماركات العالمية والأنواع على غير الحقيقة، تم تحرير محاضر بالمخالفات وإحالة أصحابها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، حيث يعد ذلك المرة الثالثة خلال أسبوع بعدما تم ضبط كميات كبيرة أيضًا مقلدة بالفجالة والأزبكية.

وأكد اللواء محمود العشيرى، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، فى تصريحات صحفية، أنه تم وضع خطة وتشكيل مجموعات عمل بالتنسيق مع الفروع الجغرافية لإدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن للتأكد من توافر جميع السلع والأدوات المكتبية، خاصة الكراسات والأقلام بمختلف أنواعها وعدم تلاعب البعض فى جودة المنتجات المطروحة، ورصد أى تجاوزات من قبل البعض إضافة إلى أنه سيتم إحكام الرقابة على المحلات التجارية ومصانع الأدوات المكتبية والمدرسية وإحالة المخالفين للنيابة العامة.

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مصر 365

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