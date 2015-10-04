بدء جلسة محاكمة المتهمين بـ"اقتحام سجن بورسعيد"

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد الشربينى، نظر محاكمة 51 متهماً بمحاولة اقتحام سجن بورسعيد العمومى، وإحداث الشغب والعنف، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، مما أسفر عن مقتل 42 شحصا، بينهم ضابط وأمين شرطة.

وفى بداية الجلسة طلب المحامى أشرف العزبى عدم نقل المتهمين إلى أى سجن آخر غير السجن الذى طلبه أعضاء هيئة الدفاع، بالإسماعيلية، وأكد القاضى أنه سينظر فى ذلك الأمر، ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى شهود النفى بجلسة اليوم.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.