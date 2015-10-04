ضبط عاطل وسائق بحوزتهما أسلحة آلية تستخدم فى البلطجة والسرقة بالحوامدية

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على عاطل وسائق بحوزتهما أسلحة آلية تستخدم فى أعمال البلطجة خلال حملة أمنية بمنطقة الحوامدية بإشراف العميد رجب غراب مفتش القطاع.

كان اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارا يفيد بتمكن النقيب محمود سليمان ضابط بمباحث قسم الحوامدية من ضبط كل من سلام.خ عاطل 29 سنة عاطل، وعلى.م سائق ومقيم بالصف بعد تقنين الإجراءات بالسيارة رقم ه م د 157 ميكروباص تويوتا.

وعثر بحوزة المتهمين على بندقية كلاشنكوف 20 طلقة، وبندقية fa و250 طلقة وبندقية خرطوش 84 طلقة، تحرر محضر للمتهمين وتولت النيابة التحقيقات.