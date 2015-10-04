أخبار عاجلة

ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط عاطل وسائق بحوزتهما أسلحة آلية تستخدم فى البلطجة والسرقة بالحوامدية

Google+ Print
ضبط عاطل وسائق بحوزتهما أسلحة آلية تستخدم فى البلطجة والسرقة بالحوامدية ضبط عاطل وسائق بحوزتهما أسلحة آلية تستخدم فى البلطجة والسرقة بالحوامدية
ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على عاطل وسائق بحوزتهما أسلحة آلية تستخدم فى أعمال البلطجة خلال حملة أمنية بمنطقة الحوامدية بإشراف العميد رجب غراب مفتش القطاع.

كان اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارا يفيد بتمكن النقيب محمود سليمان ضابط بمباحث قسم الحوامدية من ضبط كل من سلام.خ عاطل 29 سنة عاطل، وعلى.م سائق ومقيم بالصف بعد تقنين الإجراءات بالسيارة رقم ه م د 157 ميكروباص تويوتا.

وعثر بحوزة المتهمين على بندقية كلاشنكوف 20 طلقة، وبندقية fa و250 طلقة وبندقية خرطوش 84 طلقة، تحرر محضر للمتهمين وتولت النيابة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365