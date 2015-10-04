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تموين الأقصر: انفراجة فى أزمة الوقود بعد وصول 117 طن سولار وبنزين

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تموين الأقصر: انفراجة فى أزمة الوقود بعد وصول 117 طن سولار وبنزين تموين الأقصر: انفراجة فى أزمة الوقود بعد وصول 117 طن سولار وبنزين
صرح سيد الطاهر وكيل مديرية بالأقصر، اليوم الأحد، بأن أزمة الوقود فى محافظة الأقصر، شهدت انفراجة كبيرة، بعد وصول 117 طنا من السولار، وبنزين 80 و92، لجميع محطات المحافظة، بعد أن كان قد اختفى من بعض المحطات، وظهرت طوابير البنزين والسولار مرة آخرى فيها صباحاً ومساءً خلال الأيام الماضية.

وأضاف وكيل مديرية التموين بالأقصر، أنه وصل للمحافظة خلال اليومين الماضيين 111 طن بنزين 80، و3.125 طن بنزين 92، و4.403 طن سولار، مشدداً على أن سبب الأزمة يرجع إلى إجازة العيد، وإغلاق عدد من محطات البنزين بالمحافظة، الأمر الذى تسبب فى ظهور التكدس من قبل المواطنين أمام عدد من المحطات بالأقصر.

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مصر 365

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