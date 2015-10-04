10 آلاف طن بضائع عامة تغادر ميناء الأدبية ووصول 2660 حاجا

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء الأدبية بالسويس يستعد اليوم لاستقبال السفينة كيم رود جورنى وعلى متنها 1517 طن كيماويات قادمة من ينبع، والسفينة لى دينج وعلى متنها حاوية 20 قدما وحاوية 40 قدما بوزن 14طن معدات، وطرود قادمة من الصين، كما يغادر الميناء السفينة سبيرو وعلى متنها 10 آلاف طن بضائع عامة متجهة إلى ميناء السخنة لاستكمال الشحن.

كما يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة آيلة وعلى متنها 945 راكبا منهم 760 حاجا و20 باص حج و2 باص جيت و3 سيارات، والعبارة برنسيسة وعلى متنها 344 راكبا منهم 190 حاجا و 5 باصات حج، والسفينة سينا وعلى متنها 4 برادات و14 تريلا و8 سيارات نص نقل تصدير، كما غادرت الميناء العبارة برنسيسة وعلى متنها 561 راكبا و12 سيارة.

على جانب آخر، شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة برنسيسة وعلى متنها 1105 ركاب منهم 854 حاجا و 20 باص حج و 3 سيارات، والعبارة آيلة وعلى متنها 871 راكبا منهم 856 حاجا و 22 باص حج و 10 سيارات، والسفينة سينا وعلى متنها 13 برادا و 2 تريلا و 1 باص حج، وغادرت العبارة برنسيسة و على متنها 221 راكبا والسفينة سينا وعلى متنها 20 برادا و 19 تريلا و130 طرد سمك.

بدوره، يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمانة وعلى متنها 2000 راكب و 8 سيارات، كما يغادر الميناء العبارة مسرة وعلى متنها 917 راكبا و49 سيارة و13 شاحنة، والعبارة القاهرة وعلى متنها 1135 راكبا و113 سيارة و6 شاحنات، والسفينة الحرية وعلى متنها 74 شاحنة و6 ركاب، والسفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 81 شاحنة و16 راكبا.